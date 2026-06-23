¡Se lo llevó el tren!… y lo mató en los límites de Puebla capital y Amozoc

Desde Puebla
Un hombre perdió la vida arrollado por el tren en la colonia Santa Margarita, límites de los municipios Amozoc y Puebla.
Esta mañana de martes, a la altura de la calle Roble, cerca de las calles Durazno y Juquila.
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