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¡Se lo llevó el tren!… y lo mató en los límites de Puebla capital y Amozoc

By Roberto Desachy / 23 junio, 2026

Desde Puebla

Un hombre perdió la vida arrollado por el tren en la colonia Santa Margarita, límites de los municipios Amozoc y Puebla.

Esta mañana de martes, a la altura de la calle Roble, cerca de las calles Durazno y Juquila.

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