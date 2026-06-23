Recuperadas 343 plazas de docencia tras auditoría: SEP

Erika Méndez

El titular de la secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla, Manuel Viveros, reveló que hasta el momento han recuperado 343 plazas de docencia que se habían entregado de manera irregular.

Tras investigación de la secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y la Auditoría Superior del Estado (ASE).

En otro tema, el funcionario estatal dio a conocer 10 denuncias por acoso y hostigamiento en escuelas.

Dijo que los casos se encuentran en investigación, seis son por acoso y hostigamiento y cuatro por esto último.