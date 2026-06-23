Presentan el Bachillerato Tecnológico en Enfermería General

Erika Méndez
El rector de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla, José Manuel Hernández presentó el Bachillerato Técnológico de Enfermería General de la institución.
En conferencia de prensa, dijo que se ofertarán 385 cupos en cinco sedes de la USEP, la distribución se hará de la siguiente manera:
Del total 105 estarán en el campus principal de Puebla capital, 70 en Izúcar de Matamoros, 70 más en Tepexi de Rodríguez, otros 70 en Yaonáhuac y otros 70 en Zoquitlán.
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