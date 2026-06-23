Portugal vs Uzbekistán e Inglaterra vs Ghana: a qué hora y dónde ver en vivo los partidos de hoy: Copa Mundial 2026

EL HERALDO DE MÉXICO
- Este martes concluye la Jornada 2 de la Fase de Grupos; CR7 busca su primera victoria
Este martes 23 de junio continuarán las actividades de la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026 con la disputa de cuatro partidos: Portugal vs Uzbekistán, Inglaterra vs Ghana, Panamá vs Croacia y Colombia vs Congo. Aquí te presentamos a qué hora y dónde ver en vivo los partidos de hoy.
Portugal vs Uzbekistán e Inglaterra vs Ghana: a qué hora y dónde ver en vivo los partidos
Este día, martes 23 de junio, las actividades de la Copa del Mundo 2026 comienzan a las 11:00 horas cuando Portugal se mida a Uzbekistán en actividades del Grupo K. El partido será transmitido completamente en vivo por Vix Premium.
Más tarde, a las 14:00 horas, arrancan las actividades del Grupo L de la Copa del Mundo cuando Inglaterra se mida a Ghana. El partido lo podrás disfrutar en vivo por el servicio de streaming Vix Premium.
A las 17:00 horas, Panamá se medirá contra Croacia por el partido correspondiente a la Jornada 2 del Grupo L. Las acciones las podrás seguir completamente en vivo por Vix Premium.
Finalmente, a las 20:00 horas, Colombia se medirá al Congo en el cierre de actividades del Grupo K. El partido será transmitido completamente en vivo por Canal 5 de TUDN y Canal 7 de Azteca Deportes.
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