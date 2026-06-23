Oficial: Fecha, hora y sede del partido de 16avos de Final de la Selección Mexicana: Copa Mundial 2026

EL HERALDO DE MÉXICO

La Selección Mexicana aseguró su pase a la siguiente ronda del Mundial 2026; aquí los detalles de su partido de Dieciseisavos de Final

Tras sus victorias contra Sudáfrica y Corea del Sur, la Selección Mexicana de Javier “Vasco” Aguirre aseguró el primer lugar del Grupo A de la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026. Aquí te presentamos cuándo y a qué hora jugará México su partido de Dieciseisavos de Final.

Antes del partido de Dieciseisavos de Final, la Selección Mexicana se medirá a la Selección de Chequia en partido correspondiente a la Jornada 3 del Grupo A. El último partido de la Fase de Grupos será este miércoles 23 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

¿Cuándo jugará México los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026?

Tras asegurar su pase a los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026, la Selección Mexicana ya sabe la fecha y el horario en la que se jugará su pase a los Octavos de Final. Gracias a sus victorias contra Sudáfrica y Corea del Sur, México tendrá un partido más en el Estadio Ciudad de México.

Será el próximo martes 30 de junio cuando la Selección Mexicana dispute los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026 en cancha del Estadio Ciudad de México. El partido iniciará a las 19:00 horas y por el momento solo falta conocer al rival.

¿Quién será el rival de México en Dieciseisavos de Final del Mundial 2026?

Como te comentamos anteriormente, la Selección Mexicana jugará los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, pero por el momento aún no conoce a su rival. El partido será el próximo martes 30 de junio en punto de las 19:00 horas.

A falta de una jornada de la Fase de Grupos, los dirigidos por Javier “Vasco” Aguirre aún no conocen a su rival para la siguiente ronda de la Copa del Mundo 2026; sin embargo, su rival será uno de los mejores terceros lugares de los grupos C, E, F H o I.