¡Una locura! Así van los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026

MEDIO YIEMPO

La siguiente etapa de la competencia arranca el domingo 28 de junio con un duelo en el Estadio Los Ángeles.

La Copa del Mundo 2026 está viviendo su segunda semana, misma en la que varias selecciones —entre ellas México— ya aseguraron su boleto a la siguiente etapa de la competencia, es decir, los Disiseisavos de Final.

Será el próximo 28 de junio cuando arranque la próxima etapa de la competencia, misma a la que avanzarán un total de 32 equipos, por lo que 16 equipos serán los que queden eliminados tras la Fase de Grupos.

Aunque aún restan varios juegos de la Fase de Grupos y por ende conocer a todos los clasificados, ya se puede ir perfilando cómo quedará el bracket de los 16vos de Final, mismo que te presenta mediotiempo.

Así se jugarían los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026 AL MOMENTO