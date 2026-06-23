Argelia le remonta a Jordania y se jugará el pase a 16vos en la última jornada

MEDIO TIEMPO

Argelia vino de atrás y se impuso 2-1 a la selección de Jordania en la segunda jornada del Mundial 2026 para mantener vivo el sueño de alcanzar la siguiente ronda.

Con la derrota, el combinado jordano se despide de toda posibilidad para acceder a la siguiente ronda y podría irse sin sumar un solo punto, ya que cerrará en contra de Argentina, selección que marcha con paso perfecto.

¿Cómo fue el partido?

El trámite del partido fue tal cual marcaban los pronósticos, Argelia dominaba y estaba más cerca de la anotación, pero Jordania fue el encargado de inaugurar el marcador con el tanto de Nizar Al-Rashdan al minuto 36.

Con el gol en contra, Argelia presionó con mucha más enjundia, pero pasaban los minutos y la anotación no llegaba, ya que entre la fortuna para los jordanos y la falta de contundencia de los argelinos, parecía que las redes no se iban a volver a mover.

Fue hasta el minuto 69 cuando Argelia anotó el empate y al 82′, cuando todo indicaba que nos iríamos con un punto para cada selección, Amine Gouiri puso cifras definitivas con un tanto que tuvo polémica, ya que parecía que se encontraba adelantado.

Argelia chocará en contra de Austria por el pase a los 16vos de Final del Mundial 2026, a los cuales podría acceder como segundo lugar del Grupo J.