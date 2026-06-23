Cristiano busca responder

Inglaterra quiere acercarse a los dieciseisavos

Se cierran la segunda jornada en los Grupos K y L

Desde Puebla

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este día con los últimos cuatro encuentros correspondientes a la segunda jornada de los Grupos K y L. La actividad promete emociones de principio a fin, con selecciones que podrían dar un paso importante rumbo a los dieciseisavos de final y otras que están obligadas a sumar para mantenerse con vida.

Los reflectores estarán sobre Portugal, que enfrentará a Uzbekistán tras su sorpresivo empate en el debut ante la República Democrática del Congo. El conjunto luso necesita reaccionar para no complicar su clasificación, mientras que los uzbekos buscarán dar otro golpe de autoridad. En el otro duelo del Grupo K, Colombia se medirá a la República Democrática del Congo, con la posibilidad de colocarse como líder en solitario del sector.

Por el Grupo L, Inglaterra enfrentará a Ghana en un duelo que promete espectáculo luego de la lluvia de goles que dejaron los ingleses en su presentación. Además, Croacia y Panamá disputarán un encuentro clave en la pelea por mantenerse en la lucha por los boletos a la siguiente ronda.

Partidos de hoy (hora de México)

Portugal vs Uzbekistán | 11:00 horas

Inglaterra vs Ghana | 14:00 horas

Panamá vs Croacia | 17:00 horas

Colombia vs RD Congo | 20:00 horas