Sheinbaum destaca histórico golpe al narco en Los Mochis; pide a EU reforzar combate al tráfico de armas

EL UNIVERSAL

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como una “buena incautación” el aseguramiento de más de 24 mil litros de metanfetamina líquida realizado por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la República en Los Mochis, Sinaloa.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal señaló que será el Gabinete de Seguridad el encargado de informar sobre el impacto que este golpe representa para las organizaciones criminales.

“Lo puede informar el Gabinete de Seguridad, fue una buena incautación y se sigue trabajando. Es parte del trabajo cotidiano del Gabinete de Seguridad”, expresó.

Sheinbaum también se refirió al decomiso de más de 42 mil cartuchos de munición realizado en Arizona, Estados Unidos, y destacó que este tipo de acciones reflejan la coordinación existente entre ambos países en materia de seguridad.

La titular del Ejecutivo federal recordó que México ha insistido en la necesidad de que Estados Unidos refuerce las acciones para impedir el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano, de la misma manera que las autoridades mexicanas trabajan para frenar el trasiego de drogas hacia el norte.

“Así como nosotros ayudamos a que no llegue droga a los Estados Unidos, ellos tienen que trabajar para que no pasen armas a México”, afirmó.

La Presidenta sostuvo que el gobierno estadounidense debe actuar no sólo contra el tráfico de armamento, sino también contra las organizaciones criminales que operan dentro de su territorio, distribuyen drogas y participan en esquemas de lavado de dinero.

“No se podría pensar la cantidad de droga que se vende en Estados Unidos de manera ilegal si no hubiera organizaciones delictivas en Estados Unidos. Ellos tienen que hacer su trabajo para detener armas que vienen a México, pero también hacer detenciones de las organizaciones delictivas que distribuyen la droga en Estados Unidos y del lavado de dinero”, señaló.

Sheinbaum aseguró que este planteamiento forma parte de las reuniones bilaterales permanentes entre ambos gobiernos y destacó que, al menos en materia de armamento, ya se han registrado aseguramientos relevantes por parte de distintas agencias estadounidenses.