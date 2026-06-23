Hombre murió atropellado en Ahuazotepec por conductor que huyó

Desde Puebla

Fatal accidente la noche de este lunes sobre la calle principal de la junta auxiliar de Beristáin, donde un hombre perdió la vida presuntamente atropellado.

El reporte del incidente generó casi una hora después el despliegue de los cuerpos de emergencia y la policía de Ahuazotepec al lugar de los hechos.

A su llegada, paramédicos de Protección Civil encontraron una persona tirada sobre la calle, al brindarle la atención prehospitalaria confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

No se dieron características del vehículo ni de su conductor, que, según testigos, asesinó a la víctima y se dio a la fuga, luego de circular con exceso de velocidad.