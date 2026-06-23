Siempre sí: Congreso de Puebla analizará solicitud de revocación de mandato contra alcaldesa de Acatlán de Osorio, informó Pável Gaspar

Jorge Barrientos

El Congreso del Estado de Puebla iniciará el análisis de la solicitud de revocación de mandato presentada en contra de la presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, confirmó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez.

El legislador informó que la petición ya fue recibida por el Poder Legislativo y será presentada ante el Pleno durante la sesión ordinaria programada para el próximo 25 de junio, con el objetivo de determinar el procedimiento legal que deberá seguirse.

La solicitud tiene su origen en un acuerdo aprobado por la mayoría de los integrantes del Cabildo de Acatlán de Osorio, quienes el pasado 8 de junio avalaron, con ocho votos a favor, uno en contra y una abstención, pedir al Congreso estatal la revisión de la permanencia de la alcaldesa en el cargo.

Entre los argumentos expuestos por los regidores se encuentran presuntas irregularidades administrativas y financieras, falta de transparencia en el manejo de recursos públicos, problemas de gobernabilidad, decisiones unilaterales dentro del Ayuntamiento y falta de diálogo con integrantes del Cabildo.

Además, los concejales señalaron inconformidades relacionadas con la operación de áreas como seguridad pública y tránsito municipal, así como denuncias sobre presuntos abusos de autoridad, desigualdades salariales entre trabajadores del Ayuntamiento y cobros irregulares a ciudadanos por actividades de carga y descarga.

De acuerdo con el documento entregado al Congreso local, los promoventes sostienen que existen actos y omisiones que presuntamente han afectado la legalidad, la rendición de cuentas, el correcto uso de los recursos públicos, los derechos laborales de trabajadores municipales, la relación con juntas auxiliares y la estabilidad social del municipio.

Ante el conflicto político, la Secretaría de Gobernación estatal instaló recientemente una mesa de diálogo entre la alcaldesa y los regidores inconformes. Como parte de los planteamientos presentados se encuentran la remoción de funcionarios municipales, la realización de auditorías extraordinarias en distintas áreas de la administración y la homologación de salarios del personal.

Será el Congreso del Estado el encargado de revisar la documentación presentada por los regidores y determinar si existen elementos suficientes para dar continuidad al procedimiento solicitado conforme a la legislación vigente.