Anuncian en Atlixco jornada de esterilización gratuita

Se realizará el jueves 25

Desde Puebla

Porque el cuidado de las mascotas también es una muestra de amor y responsabilidad, la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, invita a la ciudadanía a participar en la Jornada de Esterilización Canina y Felina, una iniciativa enfocada en proteger la salud y mejorar la calidad de vida de perros y gatos.

Además del servicio de esterilización, durante esta jornada también se ofrecerán consultas médicas preventivas y esquemas de desparasitación, acercando atención veterinaria básica a las familias y sus animales de compañía.

La actividad se llevará a cabo el próximo jueves 25 de junio, en un horario de 09:00 a 13:00 horas, en la col. El Barreal, a un costado de la capilla.

Los requisitos son: presentar copia del INE, llevar una cobija, informar si la mascota se encuentra gestante o en celo y cumplir con 8 horas de ayuno (sin agua ni alimento). Recordar que las hembras lactantes no podrán ser esterilizadas.