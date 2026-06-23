Anuncian en Atlixco jornada de esterilización gratuita

- Se realizará el jueves 25
Desde Puebla
Porque el cuidado de las mascotas también es una muestra de amor y responsabilidad, la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, invita a la ciudadanía a participar en la Jornada de Esterilización Canina y Felina, una iniciativa enfocada en proteger la salud y mejorar la calidad de vida de perros y gatos.
Además del servicio de esterilización, durante esta jornada también se ofrecerán consultas médicas preventivas y esquemas de desparasitación, acercando atención veterinaria básica a las familias y sus animales de compañía.
La actividad se llevará a cabo el próximo jueves 25 de junio, en un horario de 09:00 a 13:00 horas, en la col. El Barreal, a un costado de la capilla.
Los requisitos son: presentar copia del INE, llevar una cobija, informar si la mascota se encuentra gestante o en celo y cumplir con 8 horas de ayuno (sin agua ni alimento). Recordar que las hembras lactantes no podrán ser esterilizadas.
You may also like
-
Prospectiva Política 2027, de Baja California, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas, al 22 de junio 2026
-
Del workout a la oficina: los hacks de hidratación que están transformando las rutinas diarias
-
Promueve el CENSIDA prevención combinada para evitar transmisión de VIH
-
Con obra pública, seguridad y recuperación urbana, Ricardo Moreno impulsa la transformación de Toluca
-
Tonantzin Fernández fortalece alianzas para ampliar oportunidades educativas en San Pedro Cholula