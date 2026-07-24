Congreso aprueba reducción de regidurías; cabildos se ajustarán a su número de habitantes

Puebla capital, entre las que perderán más “becas” en sus cabildos

Jorge Barrientos

PUEBLA, Pue.- El Congreso del estado aprobó la homologación de la legislación local con la reforma electoral federal impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con lo que se reducirá el número de regidurías en los ayuntamientos de Puebla a partir de la nueva integración de los cabildos.

Durante una sesión extraordinaria, los diputados de la LXII Legislatura avalaron el dictamen para reformar la Ley Orgánica Municipal y el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (COIPEP), estableciendo una nueva distribución de regidores conforme al número de habitantes de cada municipio.

La reforma determina que la integración de los cabildos se realizará con base en el porcentaje poblacional registrado en el más reciente Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), fijando un máximo de 15 regidurías por ayuntamiento.

Con esta modificación, el municipio de Puebla será uno de los principales afectados por la reducción, ya que su Cabildo pasará de 23 a 15 integrantes.

De acuerdo con el dictamen, el ayuntamiento de Puebla estará conformado por una presidencia municipal, una sindicatura, 11 regidurías de mayoría relativa y hasta cuatro regidurías de representación proporcional.

Para los municipios con más de 90 mil habitantes, la integración será de una presidencia municipal, una sindicatura, ocho regidurías de mayoría y hasta cuatro de representación proporcional.

En el caso de los municipios con una población de entre 60 mil y 90 mil habitantes, el Cabildo estará integrado por una presidencia municipal, una sindicatura, ocho regidurías de mayoría y hasta tres de representación proporcional.

Por su parte, los municipios con menos de 60 mil habitantes tendrán un Cabildo conformado por una presidencia municipal, una sindicatura, seis regidurías de mayoría y hasta dos de representación proporcional.

El dictamen fue aprobado por el Pleno con 26 votos a favor, seis en contra y ninguna abstención, por lo que las reformas armonizan la legislación poblana con los cambios establecidos a nivel federal en materia electoral y de integración de los gobiernos municipales.

Durante la discusión, legisladores que votaron en contra señalaron que la reducción de regidurías podría limitar la representación de las fuerzas políticas minoritarias en los cabildos, mientras que los grupos parlamentarios que respaldaron la iniciativa argumentaron que la medida permitirá una integración más eficiente de los ayuntamientos y una homologación con el nuevo marco jurídico nacional.