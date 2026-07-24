Dos desmembrados en tres bolsas regadas por todo Chietla, el recuento del horror

Sadit González

El primer reporte sucedió frente a su domicilio, ubicado en la calle Libertad, en la colonia La Paz, en Atencingo, se encontraba un costal blanco con manchas de sangre.

El segundo fue en las inmediaciones del Puente Pelón, en la calle Hidalgo casi esquina con 5 de Febrero, frente a una miscelánea, donde fue localizado otro costal con restos humanos.

Poco después, el tercer reporte ocurrió en la salida de la colonia Morelos, sobre un camino de terracería que conduce de la cabecera de Chietla hacia Atencingo, donde fue encontrado otro costal con restos humanos.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades, en los diferentes puntos fueron localizadas extremidades superiores, inferiores y un torso humano.

Los tres sitios fueron acordonados por las autoridades mientras personal ministerial y peritos efectuaban el levantamiento de los indicios y el embalaje de los restos para su traslado al Servicio Médico Forense, donde especialistas llevarán a cabo los análisis correspondientes para determinar el número de víctimas, sus identidades y las causas de muerte.