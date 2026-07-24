Entregan luminarias en Casa Blanca, Amozoc

Desde Puebla

Amozoc de Mota, puebla a 24 de julio de 2026.- Como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la seguridad, mejorar los servicios públicos y construir entornos de paz para las familias, el presidente municipal de Amozoc, Severiano de la Rosa Romero, realizó la entrega de luminarias a vecinas y vecinos de la Inspectoría de Casa Blanca.

Durante su visita a esta Inspectoría, el alcalde estuvo acompañado por el inspector de Casa Blanca, con quién atendió de manera directa las necesidades de las familias beneficiadas. Las luminarias entregadas serán colocadas por personal de Infraestructura en diferentes puntos, con el objetivo de mejorar la iluminación de las calles y generar condiciones de mayor seguridad para quienes diariamente transitan por ellas.

El edil también destacó que contar con calles mejor iluminadas contribuye no solamente al mejoramiento de la imagen urbana, sino también a brindar mayor tranquilidad a las familias y recuperar espacios públicos para la convivencia social.