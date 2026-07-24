Video: “Alas” de El Parián, vandalizadas

Desde Puebla
Este viernes, la escultura “alas”, en El Parián, fueron nuevamente afectadas por la delincuencia.
Y ante la falta de vigilancia, les hicieron una fractura.
El lunes pasado, la escultura de Pedro Ángel Palou amaneció sin la mano derecha.
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