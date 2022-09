PRI no apoya iniciativa del ejecutivo, propone extender a nueves años el tiempo para que la Guardia Nacional desarrolle su estructura

Arlette Hernández

• La diputada Yolanda de la Torre cuestionó si las modificaciones planteadas por Morena resisten una controversia o acción de inconstitucionalidad.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) no apoyamos la iniciativa de la Guardia Nacional porque es parcial la solución jurídica que plantea, es contraria al orden constitucional y no es una opción que atienda este problema como lo merecen las instituciones y el Pueblo de México, afirmó el diputado federal, Carlos Iriarte Mercado.

Al exponer desde tribuna el posicionamiento de la bancada del Grupo Parlamentario del PRI, el legislador informó que se presentó una reforma el día de ayer, para que, de aquella reforma del 2019, se puedan extender los tiempos que se fijaron en el quinto transitorio.

Esta iniciativa de la diputada federal Yolanda de la Torre propone extender a nueve años, los cinco que se siguen para que la Guardia Nacional desarrolle su estructura, capacidades e implantación territorial.

El representante del partido tricolor por el Estado de México sostuvo que el país enfrenta una crisis de seguridad, por lo cual, puntualizó, necesitamos autocrítica y carácter para reconocerlo y juntos encontrar soluciones, porque es un problema que todos los días vulnera, vapulea la paz , consumen y golpean nuestros sectores productivos y lastima el tejido social.

En ese sentido, manifestó que es cierto que el trabajo en esta Cámara de Diputados debe dirigirse a un sistema de seguridad pública más fuerte y mejor articulado, a policías estatales y municipales más capacitadas, mejor equipadas, mayormente coordinadas y dotadas de presupuesto.

Iriarte Mercado manifestó que actualmente el crimen organizado le apuesta al caos y al desorden que arrastra, al miedo y al terror que desencadena. “La delincuencia atenta contra la sociedad y pretende que renuncie a su valentía y el apego a sus instituciones”, agregó.

Por ello, precisó que concentrar todas las tareas en una sola institución no puede ser la fórmula, particularmente el Ejército orgullo de este país. “El Ejército no puede hacerlo todo, y no existe mejor manera de honrarlo y agradecerle su determinación, que le permita cumplir con la misión para la que fue creada: la defensa de la soberanía nacional y el auxilio a la sociedad”, enfatizó.

A su vez, Yolanda de la Torre cuestionó si las modificaciones planteadas por Morena resisten una controversia o acción de inconstitucionalidad, el escrutinio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la prueba de proporcionalidad sobre seguridad pública.

Al inicio de la sesión, la diputada priista María de Jesús Aguirre solicitó una moción suspensiva para detener la discusión de la iniciativa de la Guardia Nacional, al considerar que por reglamento debía ser revisada, analizada y discutida antes de ser aprobada. Recordó que la Suprema Corte ya ha declarado la inconstitucionalidad de las modificaciones legislativas realizadas por el Congreso porque no se acreditó el asunto de urgente y obvia resolución.