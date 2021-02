PRD recicla personajes hasta de Antorcha Campesina para postularlos como candidatos a diputados federales

Jorge Barrientos

Con perfiles reciclados de Antorcha Campesina y Movimiento Ciudadano (MC) el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para postularlos como candidatos a diputados federales dentro de la alianza “Va por México” aunque uno de ellos enfrenta un proceso de por desvío de recursos públicos.

En conferencia de prensa, el dirigente estatal, Carlos Martínez Amador, presentó a Hersilia Córdova Morán que competirá por el distrito de Atlixco, Armando García Avendaño por Ajalpan, Karla Adriana Martínez por Huauchinango y Carlos Alberto Morales Álvarez por San Martín Texmelucan.

Cuestionado sobre las razones para postular a estos personajes y la ausencia de cuadros propios, justificó que la decisión se tomó en el Consejo Nacional del PRD y no a nivel local, por lo que darán cumplimiento, aunque hayan cedido sus espacios para candidatos a diputados federales.

“Son decisiones que se toman en un Consejo Nacional, no son cuestiones que defina yo o el compañero Vladimir, no son decisiones estatales y es el Consejo Nacional que determina quién sí y quién no. Se ponderan varios aspectos como su posicionamiento o el grupo que los puede arropar”.

El PRD sólo definió cuatro de las 15 candidaturas disponibles, porque el PRI elegirá seis y el PAN cinco como parte de la alianza nacional “Va por México”.

Los nombramientos perredistas se llevaron a cabo por designación directa del Consejo Nacional, con lo cual quedaron fuera diez aspirantes que se registraron como precandidatos.