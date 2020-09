Nos está matando nuestra propia gente, afirma Daniela Aguilar Martínez

Hipólito Contrera

No quiero que mi nombre y las demás mujeres estén en las estadísticas de muertes a causa de crímenes de odio y asesinatos hacia nosotras, estamos muriendo en nuestras casas, nos está matando nuestra propia gente, los más cercanos, afirmó Daniela Aguilar Martínez, activista de San Andrés Cholula.

Nadie hace nada, por eso es que hay muchas marchas de mujeres que piden ser escuchadas, hoy quiero ser la voz de todas esas mujeres que no han sido escuchadas, nosotras no somos superiores ni inferiores, pero somos diferentes, por esos podemos convertirnos en un buen equipo para lograr un progreso para todos, no perdamos la importancia de lo que también es importante frente a otros problemas, señaló.

La inquietud que nos aqueja en Puebla es la inseguridad en el transporte público, denunció, de 6 de la mañana a 8 de la noche se presentan muchos asaltos.