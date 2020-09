Muchos de los que quieren dirigir Morena sólo buscan cargos en los comités nacional o estatal, afirma Rafael Cabrera Cruz

Hipólito Contreras

Al no haber un control interno en Morena a nivel nacional da pie a que cualquier compañero pueda aspirar a ser presidente del partido, muchos saben que no podrán ganar, lo que buscan es un cargo en el Comité ejecutivo nacional o en el consejo estatal, muchos saben que no tienen ni la más mínima posibilidad, pero se anotan, afirmó Rafael Cabrera Cruz, dirigente social.

Comentó que, de los aspirantes más importantes del partido, “Mario Delgado es al que se le nota más fuerza según las encuestas, veo que va muy avanzado, Porfirio Muñoz Ledo se anota,a pero el señor ya está grande, es un gran líder, de los mejores que tenemos en México, pero ya está muy cansado, Yeidckol Polevnsky ahí va también, el joven Gibrán está estudiado, pero le falta experiencia”, comentó.

No fuimos capaces de ponernos de acuerdo en una elección interna, comentó, por eso el Instituto Nacional Electoral interviene por sugerencia de Ramírez Cuéllar, en Puebla pedimos que el gobierno no meta las manos en el proceso,

En Morena hay tribus como las había en el PRD, hay tribus muy fuertes que tienen el control total de Morena, el presidente López Obrador está en medio de dos fuegos, secretarios, diputados y senadores y los de la oposición, los prianistas, afirmó.