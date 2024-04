Mario Delgado: Los berrinches de Nacho Mier y Karina Pérez

DEBATE

Muchas lecturas dejó la visita a Puebla del sedicente presidente nacional de Morena, Mario Delgado Zamudio, el domingo pasado, cuando estuvo en Cholula, junta auxiliar Ignacio Zaragoza de Puebla capital y Santa Clara Ocoyucan.

Para empezar, Mario Delgado tomó nota y lamentó el desaire de su amigo, el candidato a senador en la primera fórmula, Ignacio Mier Velazco, quien no participó en ninguno de los eventos, supuestamente, por encontrarse en la Ciudad de México, aunque comprobó que el coordinador de los diputados federales morenistas anda en SU CAMPAÑA, no necesariamente en la de la coalición: Luego de las críticas de Nacho Mier a la definición de candidatos morenistas, Mario Delgado pone la otra mejilla y lo defiende

Así lo demuestra, incluso, el hecho de que Mier Velazco haya puesto en el contexto político-electoral nacional su propuesta de reforma a las pensiones, un tema que polariza, confronta y no precisamente le genera confianza o apoyo a la 4T o al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que –en los hechos – le dio carnita a la oposición contra el llamado “segundo piso de la transformación”: Luisa María Alcalde reconoce “error” en dictamen para la creación del Fondo de Pensiones; “se hizo un escándalo”, dice

En la 4T se preguntan si Nacho Mier y los diputados tenían que promover, precisamente en campaña, su proyecto de pensiones y si no era mejor esperar al final del proceso electoral, para no meterle mayor ruido, principalmente por tratarse de un tema NACIONAL, que, por su naturaleza y como el propio AMLO lo admitió, generó la percepción de que el gobierno federal intenta quedarse con las afores de los trabajadores: Fondo de Pensiones para el Bienestar no es para robarse Afores: López Obrador

ORDEN EN LAS CHOLULAS

Mario Delgado también metió en cintura a la candidata a diputada federal y ex presidenta de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, quien no había participado en ningún evento con Víctor Galeazzi y Tonantzin Fernández. Su resistencia a aparecer con ellos era tanta, que, incluso, al candidato a gobernador, Alejandro Armenta Mier, le llamó la atención que su amiga no le acompañara en actos de campaña en dicho distrito y, en su momento, se lo dijo.

Pérez Popoca deberá asumir que NO es la gran electora de la 4T en la región de las cholulas y que las circunstancias políticas y, especialmente, morenistas cambiaron de manera radical a raíz de la muerte del ex gobernador Luis Miguel Barbosa, la gestión de Sergio Salomón y la postulación de Alejandro Armenta Mier.

Más allá del discurso optimista y hasta triunfalista de algunos candidatos y dirigentes morenistas, al interior del partido se sabe que, independientemente de la ventaja de dos dígitos que sí lleva Armenta Mier sobre Eduardo Rivera en la disputa por el gobierno del estado, zonas importantes del mismo, como Puebla capital, las cholulas, Tehuacán y Atlixco, etc están muy competidas y la unidad, el ORDEN en las campañas y el trabajo de los candidatos son BÁSICOS para ganar.

Incluso, porque los recursos del partido siguen centralizados por la dirigencia nacional, que es una gran masa burocrática y, como tal, apenas ha dado alrededor de 200 mil pesos a los candidatos a diputados federales. Obviamente, esta es una cantidad nimia, irrisoria, que provocó las protestas de varios.

¡PÍDANLE A MARIO DELGADO QUE CONTROLE A NAY SALVATORI!

No, no fue Alejandro Armenta Mier el que impuso, así, con estas palabras, a Nay Salvatori como candidata a la diputación local por la 4T y que la semana pasada generó una gran molestia social por mofarse de los usuarios del transporte público asaltados.

Tampoco lo hizo el gobernador Sergio Salomón Céspedes ni algún miembro de la dirigencia estatal, aunque al interior de Morena cayó como piedra la parodia de Nay Salvatori contra las víctimas ¡de los 273 robos en transporte público! registrados oficialmente en Puebla en lo que va de este año (85 casos en enero, 90 en febrero y 98 en marzo).

Por ello, la dirigente estatal del partido, Olga Romero, no dudó en deslindarse de la “ocurrencia” de “su candidata”, que reflejó desdén, indiferencia y menosprecio hacia el principal problema del país; es decir, la inseguridad. Incluso, tal vez, a la presidenta morenista le habría gustado ir más allá y leerle la “cartilla”: Lideresa de Morena se deslinda de video de Nay Salvatori

Pero al interior de la 4T se sabe que Nay Salvatori fue una IMPOSICIÓN directa del supuesto presidente nacional de Morena, Mario Delgado, pese a que –cuentan los propios morenistas- “ni en sueños la vimos hacer campaña por Andrés Manuel López Obrador en 2018”.

Proclive al histrionismo, la protegida del dirigente nacional morenista se ganó en 2020 un regaño del INE, que la acusó de utilizar la pandemia para promocionarse como diputada federal del Partido Encuentro Social (PES): Regaña INE a la diputada Nayeli Salvatori por promocionar su imagen en entrega de apoyos