Bitácora de futuro-Presencia de un nuevo mundo en Nicaragua

Por Bayardo Quinto Núñez

¿Cuál cola es más grande o más pequeña? Existe la presencia de un nuevo mundo en nuestra Patria Nicaragua, extensivo a todos los países del mundo como mejor les convenga y competa. No hay nada mejor y bonito que vivir en paz, y tranquilidad, sin odios, pues entre todos se puede evitar una hecatombe, hay que observar la realidad que nos merodea, que no es justo estar buscando descontentos, no se logra nada con ello. Veamos.

Es deslumbrante las cantidades de iglesias que existen en nuestro país Nicaragua y presuntamente las buscan personas para redimirse a través de la palabra de Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Actualmente existen en Nicaragua cantidades de feligreses y/o miembros, tanto en las iglesias protestantes como la católica. Veamos. En Nicaragua, según datos estadísticos únicamente profesan la religión católica un 45% y existen sólo 322 parroquias y 1408 centros pastorales, y tenemos la cantidad habitantes, hasta por 6.850.540 habitantes (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA. HABITANTES) conforme datos suministrados por la fuente de “Google y Wikipedia”. Entonces, haciendo la conversión matemática y estadísticamente en Nicaragua profesan la religión católica 3,082.743 habitantes (TRES MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES HABITANTES)

Mientras tanto, las iglesias protestantes reza así: el 32% de la población Nicaragüense es “protestantes” y existen entre 8000 y 12,000 (OCHO MIL, Y DOCE MIL) iglesias protestantes. Estos datos también los proporciona la fuente de ‘Google y Wikipedia”. Lo cual nos indica que, conforme al dato poblacional arriba referido, su membresía en las iglesias protestantes es de 2,192.172 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS HABITANTES)

De tal manera, sumando matemáticamente ambos pueblos “religiosos” en Nicaragua existen cristianos hasta por la suma de habitantes 5,274,315 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE HABITANTES) y no son cristianos 1,576,225 (UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO HABITANTES) De tal suerte, por el mero hecho somos un país numéricamente mayoritario, creyente en Dios, el comportamiento debiese ser más acorde y no visceral, ni andar indisponiendo, entre otras cosas.

En consecuencia, de conformidad a estos datos matemáticos, estadísticos, en existe un pueblo mayoritariamente que busca su salvación con Dios y Jesucristo, y asumiendo que los que andan en el camino del Señor son los más sensatos, conscientes, culto, no chismosos, alejados del odio, entonces lo idóneo sería que, como tenemos “un pueblo convertido” y consciente con los designios establecidos en la Biblia, y no son predicadores de la palabra del diente al labio, es cuando más paz, tranquilidad, estabilidad deberíamos tener y, no estar fomentando el odio en ninguno de los sentidos.

Por supuesto, se es imperfecto, pero no es justificación para vomitar fuego contra nuestros coterráneos, incluso, debería haber menos problemas sociales, porque la gran mayoría andan con Dios, ¿o es que tienen el don del demonio? él que lo hace peca de sinvergüenzas, aprovechador. No sean embaucadores. Todo lo ve Él.

No obstante. Es importante no caer en el fanatismo religioso, eso es pecado, va contra todo principio estatuido en la Biblia, pues, sería estar contra Dios. Por supuesto que, no somos perfectos pero razonando todo se mejora. La paz es lo mejor y lo más buscado. La idea primordial en cualquiera religión es la palabra, es lo fundamental, ahí se engloba todo. En Mateo 16:18 Jesús dice: “Y yo también te digo, que tú Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella” Entonces, la iglesia es importante porque ‘fue fundada por Jesucristo, ella es su cuerpo y cabeza”

Ahora bien, es verdad que todas las religiones en mención lo que buscan es a Dios. Y Dios es el mismo Jesucristo y el Espíritu Santo. No sé aíslan. La división es satánica, y él que separa lo uno de lo otro, me atrevería a decir que no están con Dios, anda en su propio negocio y usando la palabra de Dios Todopoderoso, eso Él lo sabe.

Dios quiere que seamos feliz, y no infeliz, no pretende en ningún tiempo divisionismo, ni guerras de ningún tipo, es el gran mediador de paz a través de su palabra, porque Él sabe que hará su justicia en su momento. Lo que sucede que ciertos o muchos creyentes lo que buscan a través de sus exégesis es hacer sus propios análisis para sus propios intereses y en su caso quizá negocio. Es un pecado usar la bandera de Dios para perseguir caminos que sólo conllevan a perjudicar al ser humano. Por supuesto, aquí nadie quedará blanco como la nieve, pero si con la oportunidad de entrar a cualquier de los tres grados de la Gloría establecido en los preceptos bíblicos 1 de Corintios 15: 40 al 44. ¿Cuál cola es más grande o más pequeña?

Acerca de Bayardo Quinto Núñez. Escritor Nicaragüense