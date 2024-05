Diego El Cigala: soy feliz y exitoso porque tengo a Dios en mi vida

El Confesionario

¿Y por qué Diego El Cigala tiene tanto éxito?

“Porque tengo a Dios en mi vida”, me contestó entre lágrimas el cantaor español-dominicano, con quien tuve el gusto de platicar estos días en su estancia en tierra azteca presentando su gira Obras maestras, donde el respetable disfrutará de un selecto repertorio de canciones románticas, en modo flamenco.

Adoro de Armando Manzanero, Abrázame de Julio Iglesias, Desahogo originalmente interpretada por Roberto Carlos y temas de Alejandro Fernández, Pedrito Otiniano, Antonio Machín, Rubén Blades, Los Panchos, Agustín Lara y lo que se acumule.

Después de estar de gira por España y por Estados Unidos, el tour Obras maestras, show homónimo del último disco de estudio del cantaor, llegó oficialmente a México y ofrece una gira de conciertos desde el pasado viernes hasta el 25 de mayo.

Cuando le pregunté, ¿qué te gusta de México?, súbitamente contestó: “todo”.

“Así, literal, en una palabra: todo. Porque México ha sido mi público, ha sido el que me ha dado la llave de Latinoamérica. Fue de los primeros países que creyeron en mí; este pueblo tan maravilloso.

Y cada vez que llego a México no dejo de sorprenderme del cariño, de la misma fuerza y del mismo ímpetu con el que me trata siempre. Eso es impagable.

Yo en México me siento como pez en el agua, como en mi propia casa. Aparte de que en el Teatro de la ciudad fue la primera vez que toqué. Aquí venía yo y mi guitarra y ahora vuelvo con la misma emoción, la misma alegría y agradecimiento por su calidez”.

El disco Obras maestras es un álbum de 10 canciones en el que Diego El Cigala, reconocido por su estilo camaleónico y su capacidad para fusionar diferentes géneros musicales, toma obras mexicanas de grandes artistas para darles su propio toque en esta producción musical de casi 40 minutos, que representa el disco número 14 del artista gitano, dando por resultado lo que parecieran ser nuevas joyas musicales.

—¿Con qué intérpretes te hubiera gustado grabar una canción?

—Me hubiera gustado muchísimo cantar con Chente Vicente Fernández; creo que es un icono. También, con Chavela Vargas. Creo que esos dos hubieran sido muy brutales. De hecho, Ray, te cuento que don Chente me dejó unas canciones y vamos a trabajar para que su voz y mi voz ahora con la tecnología se puedan unir para hacer un tema juntos; esta canción me la dio en cinta y data de hace 40 años.

—Un icono importante del flamenco contemporáneo debe tener muchos secretos de cómo prepararse para una presentación.

—Me persigno siempre; siempre hablo con Dios antes de salir al escenario. Le pido por todos, le doy gracias por cada día, porque todo me vaya tan bonito, por la vida y por todo lo que me depara.

Mi nazareno bendito está conmigo, no me suelta de su mano. Él me dice que me ama mucho y yo le digo que yo le amo más, pero es imposible, porque su amor es infinito.

Si tú te caes mil veces, él te levanta. No te olvides de que él dio su vida por nosotros. Dios entregó a su hijo al que tanto amaba por nosotros. Tú imagínate si nos debe querer y amar. Clavadito en la cruz.

Sí, me regaña de unas maneras durísimas. Me deja planchado. Me dice “no seas malo, que te voy a dejar sin cantar. No seas canalla, que te voy a poner afónico y verás”.

Siempre ha buscado dar todo en el escenario. Ser flamenco es ser muy intenso y también muy tranquilo al mismo tiempo. Si no, no sería flamenco. Hay que tener esa enjundia, esa magia que te absorbe y también esa libertad para tener tus espacios de tranquilidad para poder crear y estar. El Flamenco es un estado de ánimo.

Dice Diego que el flamenco –el tipo flamenco– es difícil de querer… de querer de verdad. De aguantar, vamos.

“Hay que darle muchos cariñitos, mucha ternura y comprensión. Así sí que se nos consigue”, adelanta.

“A lo largo de la vida ha habido muchas mujeres que me han fascinado, empezando por mi esposa, que en paz descanse, que era lo más hermoso y luminoso de la tierra. Y tengo dos hijos maravillosos”.

“El flamenco no son las sevillanas, no son ‘ay, viva mi tierra, ole que ole’. No. Es un dolor y un estado de ánimo. Hoy la gente canta peor porque no se trata solamente de estudiar.

Yo he estudiado, pero lo que he aprendido de verdad lo he aprendido de la calle, de la vida, que es la mejor escuela que se puede tener a la hora de cantar.

Hay que tener vivencias para cantar; si no, estás vacío y no puedes contar nada. Y luego hay que tener un poquito de conocimiento del canto, de los palos básicos de toda la vida y llevarlos a tu manera, a tu cosa personal. Pero es que la mayoría de gente no tiene personalidad, cariño”.

Actualmente, su residencia es en República Dominicana. “Es una maravilla este Caribe. Este Caribe no tiene precio, te pone de buen humor el estar todo el día con este pedazo de clima, de buen tiempo.

Al pueblo dominicano lo amo porque tuvo a bien abrirme su corazón, me abrió sus puertas. Llevo ya ocho años aquí en Dominicana y me siento como el primer día: feliz”.

Con más de 30 años de carrera, Diego El Cigala es el cantaor de flamenco con más proyección internacional.

Ha ganado seis Latin Grammys, cinco Premios Lunas del Auditorio Nacional de México, cinco Premios Amigo, tres Premios de Ia Música y dos Premios Ondas, además de una nominación a los Grammys por su álbum Indestructible y otra como Mejor Artista Solista Tropical en los Premios Billboard.

Ganador del premio de la BBC “Cruzando fronteras” por su trabajo con otras músicas del mundo, sus giras le han llevado a más de 30 países en los cinco continentes y en los mejores escenarios de cada país como el Carnegie Hall en Nueva York, el Disney HaII y el Hollywood Bowl en Los Angeles; el State Sidney Theater, el Auditorio de Ciudad de México, la Ópera de Montecarlo, el Olympia de París, el Barbican en Londres o el Bunkamura Orchard Hall de Tokio.

Ha colaborado con artistas como Bebo Valdés, Alicia Keys, Alejandro Fernández, Ricky Martin, Lila Downs, Chavela Vargas, Mercedes Sosa, Salif Keita, Mina, Caetano Veloso, Toquinho y Rosario.

Dice El Cigala que la vida son pocas cosas pero que se resumen en “estar entre buenos amigos, cantar mucho, bailar mucho, reírse mucho y tener muchas anécdotas y luego irte a la cama súper feliz”.

Y hablamos de mucho más…

La entrevista completa la pueden escuchar el próximo lunes 13 de este mes en el programa donde siempre aprendemos algo nuevo, De todo un poco, de 10:00 a 11:00 horas en Radio BUAP 96.9 FM.

