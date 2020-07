Comisariado ejidal de Guadalupe Hidalgo presentó denuncia por amenazas

Hipólito Contreras

La autoridad ejidal de Guadalupe Hidalgo compareció ante la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia por el delito de amenazas el cual quedó registrado con el número de expediente 3819/2020/UAT desde febrero pasado en contra de un grupo de personas.

El Observatorio Ciudadano Laboral Poblano afirmó que hasta ahora no hay respuesta de las autoridades.

Marco Antonio Mazatle, integrante de la organización, informó que luego de esto comenzaron las amenazas contra la persona, familia y compañeros de la casa ejidal por parte de un grupo de personas a quienes identifican con los nombres de Alfredo Fernández Cruz Herrera y Juan Barrales a quien llaman “El Patrón”, así como a José David Hernández Sánchez, identificado como “el bigotes” y Melitón Pedro Vargas Pérez.

Indicó que estas cuatro personas de manera ilícita han defraudado a pobladores del ejido, a quienes despojaron de sus propiedades sin el consentimiento del comisariado ejidal Ricardo González, quien afirma que durante su gestión no ha incurrido en actos ilegales, no ni pone en riesgo el patrimonio de sus compañeros, la persona identificada como Alfredo Fernando Cruz Herrera se molestó y de manera intimidante acusó que el comisario se iba a arrepentir por no trabajar con ellos.

Es importante señalar, dijo, que en las colonias del sur de la ciudad de Puebla se ha sabido de muchas personas a las que Alfredo Fernández Cruz Herrera, Juan Barrales, José David Hernández Sánchez y Melitón Pedro Vargas han despojado de sus propiedades de manera violenta e ilegal.

A partir de que se presenta la denuncia penal en contra de este grupo de defraudadores comenzaron a seguir al comisariado ejidal de Guadalupe Hidalgo a bordo de un automóvil chevy color azul, el cual de manera permanente vigila su casa y las oficinas de la casa ejidal.

Desde estas organizaciones denunciamos las amenazas contra la familia de Ricardo González Vargas como ocurrió el pasado 13 de julio a las 7.50 de la mañana cuando de un camioneta tipo Jeep descendieron cuatro personas entre ellas José Daniel Hernández Sánchez quien golpeó al hijo del comisariado ejidal, el agresor advirtió al joven “dile a tu papá que pare la denuncia, porque si sigue chingando vamos a comenzar contigo, nosotros sólo amenazamos una vez, la próxima vez te va a llevar la chingada”.