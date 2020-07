Denuncian a cajas de ahorro de Santa Inés Ahuatempan

Hipólito Contreras

Las cajas populares “Te queremos”, al parecer con oficinas en Tepeaca y “Compartamos Banco” están presionando a sus clientes exigiendoles el pago completo de los adeudos sin considerar que por la pandemia la gente no tiene trabajo ni ingresos que le permitan continuar entregando las rentas previamente acordadas, denunció Terencio Luna Camacho, regidor de gobernación del municipio de Santa Inés Ahuatempan.

El regidor explicó que solicitará la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que se acuerde una prórroga o suspensión de pagos parciales por el periodo que dure la pandemia porque no es justo que se presione a la gente diciéndoles: “pide prestado, vende algo, pero tú nos pagas, no nos interesa cómo le hagas, nos interesa el dinero que nos debes”.

Se debe entender las condiciones económicas extraordinarias que vive la población, no hay trabajo, por lo tanto, no pueden pagar, señaló.

Explicó que en Ahuatempan más de 700 deudores no se niegan a pagar, si no lo hacen es porque han perdido sus empleos por lo que no tienen ingresos, existen otras cajas de ahorro o financieras en la región de las que no se sabe si también presionan a sus clientes.