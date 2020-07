Los empresarios piden a los ciudadanos razonar su voto en la próxima elección

Hipólito Contreras

Hacemos un llamado a los ciudadanos para que ahora que va a empezar el proceso electoral en septiembre para la renovación del Congreso del estado y los 217 ayuntamientos, reflexionen bien su voto y no lo hagan sólo para quienes hayan dado una dádiva, es mejor que revisen sus propuestas, lo que van a hacer por Puebla, afirmó el empresario Enrique Vargas Medina.

Creo, dijo, que esta pandemia era para que nuestras autoridades actúen, pero estamos viendo que como los avestruces, metieron la cabeza bajo la arena, vemos un nulo trabajo y apoyo a los ciudadanos, de no ser por el gobierno del estado, que ha estado buscando por todas las formas que no se salga de control esta crisis de salud, no vemos en las demás autoridades un verdadero compromiso para que los ciudadanos tengan lo que se merecen, el bienestar común.

Mucho menos vemos un apoyo decidido de los municipios para con sus gobernados para ayudarlos a que se queden en casa, es muy fácil pedirlo pero no dan los apoyos para que esto suceda.