En el autoconfinamiento aumentan los delitos contras las mujeres

Hipólito Contreras

En el auto confinamiento el acoso contra las mujeres ha aumentado en un 92, 2 por ciento, el hostigamiento sexual en un 62,9 por ciento, abuso sexual en un 25. 6 por ciento, violación un 14. 6 por ciento, la pornografía infantil aumentó en un 117 por ciento, es alarmante cómo han aumentado las cifras, pero no podemos pedirle todo al gobierno, la responsabilidad es de todos, la educación comienza desde casa, afirmó la empresaria Ana Sofía Orellana.

Es increíble que aún no tengamos un sistema de educación a la altura de todo los aprendizajes, comentó, de todos los valores que requerimos reforzar sobre todo en estos tiempos, es un llamado a la población para que haga lo que le corresponde, a las mujeres para defender sus derechos, la policía no puede vigilar o impedir la violencia en cada uno de los hogares, pero si podemos darnos cuenta de que esto nos está sirviendo para darnos cuenta qué es lo que no está funcionando y tomar acción no sólo desde el gobierno sino desde casa, que tanto las mujeres como los niños, incluso los hombres se empiecen a dar cuenta que la educación comienza desde casa.

Es un llamado no sólo a los organismos de gobierno, las fiscalías, sobre todo las de delitos sexuales, sino a todas, deben darse cuenta que no podemos permitir lo que se hace desde hace años, ya estamos en otras épocas, es necesario empezara tomar acción sobre nuestras vidas, comenzar a responsabilizarnos sobre lo que estamos haciendo porque somos coparticipes de la violencia, las víctimas también somos copartícipes de la violencia porque en su mayoría en un gran porcentaje somos adultos y tenemos la capacidad de tomar decisiones.

Esto también se debe, dijo, por el funcionamiento de las fiscalías, muchas mujeres no se atreven a hablar porque las tienen amenazadas, los niños de qué manera se podrán defender, cómo le vamos a hacer para protegerlos, la exigencia es tripartita hacia nosotros, la responsabilidad es conjunta, nos compete a todos, comenzar a hacernos responsables, tener un poco de amor propio, es algo de lo que falta en el sistema educativo, necesitamos un espacio en donde podamos auto conocernos, auto valorarnos y comenzar a levantar la voz y no quedarnos callados.