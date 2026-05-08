DIF Municipal de San Pedro Cholula fortalece desayunador escolar en San Cristóbal Tepontla

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La presidenta honoraria, Mtra. Lupita Fernández, encabezó la entrega de equipamiento en beneficio de estudiantes de la Primaria Ignacio Allende

Con el objetivo de continuar fortaleciendo la nutrición y el bienestar de las niñas y niños del municipio, la presidenta honoraria del DIF Municipal de San Pedro Cholula, Mtra. Lupita Fernández, encabezó la entrega de equipamiento al desayunador escolar de la Primaria Ignacio Allende, ubicada en la junta auxiliar de San Cristóbal Tepontla.

Durante la entrega, la presidenta honoraria estuvo acompañada por el delegado de la Microrregión 18 del Sistema Estatal DIF (SEDIF), Joel Meneses, reafirmando el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno en favor de la niñez cholulteca.

El equipamiento entregado consistió en una parrilla de dos quemadores, dos sartenes, una vaporera, dos licuadoras, una olla exprés, una alacena y un refrigerador, herramientas que permitirán mejorar las condiciones del desayunador y fortalecer la atención alimentaria que reciben las y los estudiantes.

En su mensaje, la Mtra. Lupita Fernández agradeció el respaldo del gobernador del estado, Alejandro Armenta; de la presidenta honoraria del SEDIF, Ceci Arellano; y de la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, quienes trabajan de manera coordinada para impulsar acciones en beneficio de la niñez poblana y cholulteca.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, a través del DIF Municipal, refrenda su compromiso de seguir generando mejores condiciones para el desarrollo integral y bienestar de las familias del municipio.