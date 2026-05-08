Investigan agravantes de la muerte del niño Vicente en Mexicali; madre enfrentará proceso

EL VALLE

Mexicali, Méx. – La muerte de un niño de 3 años que permaneció por más de 12 horas dentro de un vehículo bajo temperaturas extremas en Mexicali, Baja California, provocó indignación nacional y derivó en un proceso penal contra su madre, quien ya fue vinculada a investigación por homicidio con dolo eventual por las circunstancias en las que falleció el menor.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Baja California, el menor -identificado como Vicente- fue localizado sin vida dentro de una camioneta estacionada afuera de una vivienda en el fraccionamiento La Rioja. Las autoridades determinaron que el pequeño sufrió hipertermia, mejor conocida como golpe de calor, tras permanecer encerrado durante toda la noche y parte de la mañana del 2 de mayo.

Las primeras investigaciones indican que la madre del menor, identificada como Roxana “N”, regresó a casa durante la madrugada después de acudir a una reunión. Presuntamente habría dejado al niño en su silla de seguridad dentro del automóvil y posteriormente ingresó a la vivienda sin volver a salir hasta varias horas después.

El Servicio Médico Forense confirmó que el cuerpo del menor presentaba quemaduras de primer grado en piernas y brazos, lesiones provocadas por la exposición prolongada a temperaturas extremas. En esos días, Mexicali registraba temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, aunque especialistas señalan que el interior de un vehículo cerrado puede alcanzar más de 50 grados en pocos minutos.

Inicialmente, la mujer fue detenida por omisión de cuidados; sin embargo, la Fiscalía reclasificó el delito a homicidio por comisión impropia con dolo eventual, al considerar que existía conocimiento del riesgo que implicaba dejar al menor dentro del automóvil además de encontrarse en estado de ebriedad tras la reunión a la que acudió.

La fiscal estatal, María Elena Andrade, aseguró que no se trató de “un simple olvido”, sino de una conducta que derivó directamente en la muerte del niño. Además, señaló que existen elementos suficientes para acreditar responsabilidad penal.

Tras la audiencia inicial, un juez determinó imponer prisión preventiva justificada contra Roxana “N”, por lo que permanecerá internada mientras continúan las investigaciones complementarias.

De acuerdo con el Código Penal de Baja California, el delito de homicidio con dolo eventual puede alcanzar penas de hasta 15 años de prisión, dependiendo de las agravantes que determine el juez durante el proceso.

La Fiscalía informó que buscará la pena máxima debido a las condiciones en que ocurrieron los hechos y al tiempo prolongado en que el menor permaneció dentro del vehículo.

En las próximas semanas se realizará la audiencia de vinculación a proceso, donde el Ministerio Público presentará pruebas periciales, testimonios y análisis forenses para sostener la acusación formal.

También se dio a conocer que el padre del menor mantenía un conflicto legal con la madre por la custodia del niño y fue quien acudió al Servicio Médico Forense para realizar el reconocimiento oficial del cuerpo.

El caso se convirtió en uno de los primeros fallecimientos infantiles por golpe de calor registrados en Baja California durante la temporada de altas temperaturas de 2026 y reabrió el debate sobre los riesgos mortales de dejar a menores dentro de vehículos, incluso por periodos cortos.