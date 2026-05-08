Incendio mortal en Tabasco obliga a evacuar recinto

EL VALLE

Villahermosa, Méx.- Un incendio de gran magnitud registrado en la madrugada de este jueves en la Nave 1 del Parque Tabasco Dora María, dentro de las instalaciones de la Feria de Tabasco 2026, dejó un saldo preliminar de cinco personas fallecidas, además de cuantiosos daños materiales y la evacuación de cientos de asistentes y expositores.

El siniestro se originó en un área de locales comerciales y gastronómicos, donde el fuego se propagó rápidamente entre estructuras instaladas para la feria. La emergencia obligó a la movilización inmediata de cuerpos de Bomberos, Protección Civil y corporaciones de seguridad, quienes lograron controlar las llamas tras varios minutos de labores.

De acuerdo con reportes oficiales, la zona afectada quedó prácticamente consumida por el fuego, mientras que el resto del recinto fue desalojado para evitar riesgos adicionales.

El Gobierno del Estado de Tabasco confirmó durante la tarde del jueves 5 personas fallecidas, decenas de locales dañados o perdidos, evacuación total de la Nave 1 del recinto ferial, daños materiales aún en evaluación.

Las autoridades señalaron que el número de víctimas podría actualizarse conforme avancen las labores de inspección y búsqueda en la zona afectada.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación apuntan a un posible cortocircuito eléctrico como origen del incendio; sin embargo, las autoridades aclararon que no existe una causa oficial confirmada.

También se indaga si existieron fallas previas en el suministro eléctrico dentro del recinto ferial, lo que podría haber contribuido al inicio del siniestro.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco ya abrió una carpeta de investigación y realiza peritajes en el lugar.

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, confirmó el saldo de cinco víctimas mortales y aseguró que se brindará apoyo a las familias afectadas.

Asimismo, informó que se realizarán investigaciones exhaustivas para determinar las causas del incendio y posibles responsabilidades, además de una revisión integral de las condiciones de seguridad en el recinto ferial.

Por su parte, Protección Civil estatal detalló que se mantiene el resguardo del área siniestrada y que se habilitaron canales de atención para familiares y posibles personas no localizadas.

Actualmente el incendio fue completamente controlado, aunque la zona permanece cerrada y bajo resguardo de las autoridades. Se prevé que en las próximas horas o días se emita un informe técnico con los resultados preliminares de las investigaciones.

Mientras tanto, el gobierno estatal analiza la continuidad de las actividades de la Feria de Tabasco 2026, que podría suspenderse tras el siniestro.