Shakira interpretará el himno oficial del Mundial 2026

LA JORNADA

La artista colombiana Shakira anunció este jueves que su canción “Dai Dai” será el himno oficial del Mundial 2026, que arrancará el próximo 11 de junio.

La cantante compartió en sus redes sociales un adelanto del tema que interpreta junto a Burna Boy en un breve video filmado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, ciudad en la que el pasado fin de semana ofreció un concierto gratuito ante más de 2 millones de personas.

Shakira conquistó a los fans del futbol hace 16 años, cuando en el Mundial de Sudáfrica 2010 interpretó la exitosa canción “Waka Waka (Esto es África)”, la cual aún incluye en sus conciertos. Además, tiene un récord de tres ceremonias de mundiales de futbol con presentaciones en vivo, incluyendo Alemania 2006, cuando interpretó “Hips Don’t Lie” en la final; Sudáfrica 2010 con “Waka Waka” en la inauguración, y Brasil 2014, donde interpretó “La La La” junto a Carlinhos Brown en la clausura.

Hasta el momento no se ha confirmado si participará en alguna ceremonia del Mundial 2026, pero el próximo lanzamiento de la canción, previsto para el 14 de mayo, ha aumentado las expectativas. Con información de AP.