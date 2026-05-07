SEP Confirma que se Adelanta Cierre de Ciclo Escolar por el Mundial 2026: Esta es la Fecha

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La SEP confirmó que se modifica el calendario del Ciclo Escolar por el Mundial 2026, que se inaugura el 11 de junio en México

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó hoy, 7 de mayo 2026, qué va a pasar con las clases en las escuelas de México, durante el Mundial 2026.

El secretario de Educación, Mario Delgado señaló que se adelanta el cierre del ciclo escolar, que se pretendía terminara el 15 de julio, pero ahora concluirá el 5 de junio, previo a la inauguración del Mundial, el cual arranca el 11 de junio.

En un mensaje en redes, el secretario de Educación informó:

“Por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todas las secretarias y secretarios de educación de nuestro país, se modifica el Calendario Escolar para concluir clases el próximo 5 de junio”.

Dicho acuerdo se realizó en un encuentro entre el titular de la SEP y todos los secretarios de Educación del país, el cual se anunció la semana pasada.

“Por unanimidad, acuerdan SEP y autoridades educativas estatales modificaciones al calendario escolar 2025-2026, con motivo de las altas temperaturas y el Mundial de Futbol”

Según la SEP, así quedará las fechas para el ciclo escolar.

Los niños salen de vacaciones el 5 de junio.

Las labores administrativas terminan el 12 de junio.

Los maestros regresan el 10 de agosto para una semana de Consejo Técnico con las maestras y maestros para preparar el siguiente Ciclo Escolar.

Del 17 al 28 de agosto habrá dos semanas de reforzamiento de aprendizajes.

El arranque del Ciclo Escolar 2026-2027 está previsto para el 31 de agosto.

Dicha modificación se estuvo solicitando por distintos secretarios de educación del país quien indicaban la ola de calor, que seguirá durante el mes de junio y julio, ya que hay estados que alcanzan temperaturas extraordinarias mayores de los 45 grados. También por la realización del Mundial en nuestro país.

La semana pasada cuando el secretario de Educación dijo que se llevaría a cabo la reunión hoy, indicó:

“También estamos en diálogo con los maestros y las maestras; ellos también nos han pedido la modificación del calendario escolar”.

Se cumplirá el Plan de Estudios

Según lo establecido hoy: Del 17 al 28 de agosto habrá dos semanas de reforzamiento de aprendizajes. Con esto se garantizará que se cumpla todo lo establecido en el Plan de Estudios así como el aprovechamiento escolar de todas y todos los estudiantes.