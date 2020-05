Se recrudece la crisis en la Mixteca por la pandemia, advierten

Hipólito Contreras

La Mixteca Poblana ha sido una de las regiones más golpeadas por la pandemia, ante la contingencia sanitaria se agudizó más la carencia de medios de vida de miles de campesinos, artesanos, amas de casa, pequeños comerciantes, el ingreso económico ha mermado a consecuencia de que se han quedado sin empleo o de que ya no se venden sus productos.

Braulio Salas Ramírez, originario de San Miguel Atlapulco, municipio de Acatlán de Osorio, expreso, “Tengo 78 años de edad, estoy enfermo, ya no escucho bien y ahora me dedico a elaborar chiquihuites, pero la venta ha bajado mucho y con lo que se vende no me alcanza para comprar la despensa ni para mis medicamentos. Ahora que se nos dice que estemos en casa, también queremos que se nos apoye con algo por parte de los gobiernos, ahora que está Obrador que nos apoye”.

Roque Salas Porfirio, por su parte, dijo: “me dedico al campo, a la siembra de maíz de temporal, pero por esta situación ahora ya no hay trabajo, el ingreso no es el mismo, es muy poco y con eso tengo que alimentar a mi familia, pagar la luz, el agua, y se nos ha complicado todo, vemos en las noticias que el coronavirus va aumentando y se nos ha pedido que permanezcamos en nuestras casas, pero no podemos. Necesitamos el apoyo del gobierno para salir adelante”.

Otro habitante de la Mixteca, Jesús Vázquez, dirigente político en la zona, advirtió: “se avizora una crisis económica sin precedentes, esta crisis sanitaria dejará más de 10 millones de mexicanos en la pobreza, que se suman a los 21 millones ya existentes, diversos investigadores y organismos internacionales no gubernamentales, han urgido a los gobiernos a tomar medidas concretas para contrarrestar esta crisis.