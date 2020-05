En las clases media baja y popular ya empezaron a vender sus cosas

Hipólito Contreras

Ante la falta de dinero en las casas de clases media baja y popular ya empezaron a vender sus cosas, esto causa tristeza y frustración, a cualquier funcionario público debería ofenderle ver que muchos poblanos, decenas, lo vemos en redes sociales, están saliendo a vender sus cosas para tener un poco de dinero, no los dejan trabajar, advirtió Francisco Lobato Galindo, presidente de la Red Mexicana de Franquicias.

Destacó que las casas de empeño legales e ilegales incrementaron en un 200 por ciento los empeños en estos días, este, comentó, es un termómetro de que la gente ya no tiene dinero, cuando la gente sale a empeñar los poco que tiene, el patrimonio que han construido durante muchos años, el esfuerzo que hace el gobierno no es proporcional a lo que ellos están haciendo.

Los empresarios, destacó, cerraremos nuestra empresas, pagaremos nuestras deuda, perderemos, ya nos reinventaremos, pero debe impedirse que millones queden en desempleo, ellos no van a encontrar manera de subsistir, si se pierde la mitad de las empresas en México, son empresas que ya no tiene dinero, ya no están pagando impuestos, no porque no quieran sino porque si no hay ingresos hay pérdida, quedan exentos de impuestos, si se pierde la mitad de las empresas, en tres meses el gobierno no va a tener un peso para sostener los programas sociales.

Es de locos lo que nos pasa, expresó, por un lado sale López Gatell diciendo que en Puebla hay solo mil enfermos y que a nivel país estamos terminando la curva, pero las medidas son como si tuviéramos multiplicados los casos, no cuadran las cifras ni las decisiones, si no reactivan correctamente la economía el remedio va a salir más caro que la enfermedad, ojalá me equivoque y no se en pérdida de vidas humanas porque pudiera empezara la desesperación de la gente y llevarlos a cometer otro tipo de acciones, los primero que se perdería sería la paz social, o ¿“será por eso que el gobierno decidió sacar el ejército a las calles?.

Hizo un llamado a las autoridades municipales, al gobernador y al presidente de la república que hablen con la gente, que no se puede gobernar desde la arrogancia, “se tiene que tener más sensibilidad que nunca para cuidar la salud, pero no se puede pedir a la gente lo imposible, nadie está obligado a lo imposible”.