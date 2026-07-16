¡Messi sigue haciendo historia! Ya es el máximo asistidor en la historia de los Mundiales

• Con dos asistencias ante Inglaterra, el capitán argentino quedó en solitario en la cima de un récord histórico

Leonardo Guzmán Hernández

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del futbol.

En la dramática victoria de Argentina por 2-1 sobre Inglaterra, que clasificó a la Albiceleste a la final del Mundial 2026, el capitán argentino repartió dos asistencias para los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, alcanzando una marca que nadie había conseguido antes: convertirse en el máximo asistidor en la historia de las Copas del Mundo.

Gracias a esos dos pases de gol, Messi llegó a 12 asistencias mundialistas, superando definitivamente al alemán Fritz Walter, quien durante décadas lideró el registro con 10.

A sus 39 años, el argentino sigue ampliando un legado que ya lo tiene como uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos, demostrando que su influencia va mucho más allá de los goles.

Así quedó la lista de máximos asistentes en la historia de los Mundiales:

1. Lionel Messi (Argentina) – 12 asistencias.

2. Fritz Walter (Alemania) – 10 asistencias.

3. Diego Maradona (Argentina) – 8 asistencias.

4. Raymond Kopa (Francia) – 8 asistencias.

5. Uwe Seeler (Alemania) – 8 asistencias.

Mientras Argentina se prepara para disputar una nueva final mundialista frente a España, Lionel Messi continúa rompiendo récords y agrandando una carrera que ya es considerada una de las más extraordinarias que ha visto el futbol.