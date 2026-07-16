¡Definida la gran final! Argentina y España van por el título del Mundial más cuestionado y escudriñado de la historia

• Francia e Inglaterra disputarán el tercer lugar tras quedarse a un paso del partido por el título

Leonardo Guzmán Hernández

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene definidos sus dos partidos más importantes. Argentina y España protagonizarán la gran final del torneo el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, mientras que Francia e Inglaterra buscarán despedirse con una victoria cuando disputen el encuentro por el tercer lugar un día antes en Miami.

España llega a la final después de eliminar a Francia por 2-0, mientras que Argentina protagonizó una remontada épica para vencer 2-1 a Inglaterra, resultado que le permitió mantener vivo el sueño del bicampeonato.

De esta manera, el Mundial tendrá una final inédita entre dos selecciones que llegan en un gran momento: la mejor defensa del campeonato frente al vigente campeón del mundo.

Así quedaron los partidos decisivos del Mundial 2026:

🏆 Final

– Argentina vs España

Domingo 19 de julio / MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey

13:00 h (Centro de México)

🥉 Partido por el tercer lugar

– Francia vs Inglaterra

Sábado 18 de julio/ Miami Stadium

15:00 h (Centro de México)

Solo quedan dos partidos para conocer al nuevo campeón del mundo. Mientras Lionel Messi buscará defender la corona conseguida en Qatar 2022, España intentará conquistar su segunda Copa del Mundo y volver a la cima del futbol internacional.