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¡Horror: Frente a su propio hijo, asesinaron a reportero en San Martín Texmelucan!

By Roberto Desachy / 16 julio, 2026

Desde Puebla

Un maestro y reportero local fue asesinado este jueves en San Lucas Atoyatenco, San Martín Texmelucan.

Habría sido ejecutado frente a su hijo de 13 años.

La víctima fue identificada como Josué N.

Se presume un ataque directo.

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