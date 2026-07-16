¡Horror: Frente a su propio hijo, asesinaron a reportero en San Martín Texmelucan!

Desde Puebla
Un maestro y reportero local fue asesinado este jueves en San Lucas Atoyatenco, San Martín Texmelucan.
Habría sido ejecutado frente a su hijo de 13 años.
La víctima fue identificada como Josué N.
Se presume un ataque directo.
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