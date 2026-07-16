Escuelas incorporadas a la BUAP ofrecen 12 mil lugares en el ciclo escolar 2026-2027

María Huerta

El Sistema de Instituciones de Educación incorporadas a la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en este ciclo escolar 2026-2027, tendrá más de 12 mil lugares en el nivel superior.

También más de dos mil 500 lugares en el nivel media superior, además de becas con diferentes montos para las y los jóvenes que no pudieron conseguir un lugar en la máxima casa de Estudios.

Al respecto, Germán Molina Carrillo, director de dicho organismo, tras recordar que será este sábado 18 de julio que la BUAP publicará los resultados del Proceso de Admisión 2026, donde más de 75 mil aspirantes participaron, exhortó a los jóvenes a buscar otras opciones.

Cabe recordar que la Quinta Edición del Plan de Becas impulsando la Educación se llevará a cabo del 18 al 21 de julio en el Centro Expositor de Puebla, con entrada libre, de las 10 de la mañana a las 17:00 horas.