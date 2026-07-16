BUAP iniciará su período vacacional de verano: Lilia Cedillo

María Huerta

Tanto la comunidad estudiantil, docente y administrativo de la Benémerita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) contarán con periodo vacacional de verano 2026; es decir, mañana 17 de julio es el último día laboral.

Regresa a sus actividades el próximo 10 de agosto, como parte del ciclo escolar 2026-2027, señaló la rectora de la máxima casa de estudios, Lilia Cedillo Ramírez.

En entrevista, la también académica resaltó la necesidad de tener momentos de descanso y de relajación.

“Estamos listos para las vacaciones.

El cuerpo siempre requiere un lapso de descanso, uno se relaja y el sistema inmune se relaja, pero, precisamente en las vacaciones cambiamos nuestros hábitos: nos acostamos más tarde, nos levantamos más tarde, desayunamos, comemos y cenamos en las horas que menos nos imaginamos y qué le pasa a nuestro organismo, al cambiar todo los hábitos el sistema inmune se relaja y nos volvemos más susceptibles a enfermarnos”, finalizó.