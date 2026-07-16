Detenido en Atlixco por robar con violencia el celular de una mujer

Desde Puebla

La rápida respuesta de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Atlixco permitió la detención de un hombre señalado como responsable del delito de robo agravado, además de recuperar las pertenencias de la víctima.

Tras atender un reporte de auxilio en la colonia Ahuehuete, los policías localizaron al presunto responsable, quien había sido retenido por ciudadanos luego de despojar con violencia a una mujer de su teléfono celular utilizando un cuchillo.

Durante la inspección preventiva, los uniformados recuperaron el equipo telefónico y aseguraron el arma blanca presuntamente utilizada para cometer el ilícito.

El detenido Alfredo “N”, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes, mientras que la víctima recibió la atención y el acompañamiento institucional necesarios.