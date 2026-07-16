Leagues Cup 2026: calendario completo, equipos y formato del torneo

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Descubre cómo se disputará el certamen entre la MLS y la Liga MX, el sistema de clasificación y qué clubes buscarán el título continental

La Leagues Cup 2026 ya tiene todo listo para una nueva edición que enfrentará a los mejores clubes de la MLS y la Liga MX. El torneo se disputará del 4 de agosto al 6 de septiembre de 2026, reunirá a 36 equipos y, además del título, pondrá en juego tres boletos para la Concacaf Champions Cup 2027. La principal novedad es que, por primera vez, algunos partidos se jugarán en México, además de las sedes habituales en EE.UU. y Canadá.

El torneo comenzará el 4 de agosto con la Fase Uno, en la que cada club disputará tres partidos garantizados. Esta etapa se extenderá durante la primera semana del torneo y servirá para definir a los ocho clasificados a la fase final. Después se jugarán los cuartos de final, semifinales, partido por el tercer lugar y la gran final, programada para el 6 de septiembre.

En total participarán 18 equipos de la MLS: Austin FC, Charlotte FC, Chicago Fire, FC Cincinnati, Columbus Crew, FC Dallas, Inter Miami, LAFC, Minnesota United, Nashville SC, New York City FC, Orlando City, Philadelphia Union, Portland Timbers, Real Salt Lake, San Diego FC, Seattle Sounders y Vancouver Whitecaps. Por la Liga MX competirán los 18 clubes que forman parte de la primera división del fútbol mexicano.

Cambios clave en la Leagues Cup 2026: nuevo formato y clasificación

A diferencia de un torneo tradicional, la Leagues Cup 2026 no tendrá grupos cerrados. La primera ronda utilizará un formato suizo, con agrupaciones regionales creadas únicamente para organizar el calendario. Todos los equipos jugarán exclusivamente contra rivales de la liga contraria, por lo que cada partido enfrentará a un club de la MLS contra uno de la Liga MX.

Los 36 participantes fueron distribuidos en las regiones Este y Oeste; además de dividirse en distintos niveles de rendimiento para equilibrar los enfrentamientos. Sin embargo, los puntos no se mezclarán en una sola clasificación, ya que habrá una tabla independiente para la MLS y otra para la Liga MX.

Al finalizar la Fase Uno, los cuatro mejores clubes de cada liga avanzarán directamente a los cuartos de final. Desde esa instancia, todas las series serán a partido único hasta conocer al campeón del torneo.

Otro aspecto importante del reglamento es que no habrá empates. Si un encuentro termina igualado tras los 90 minutos, el vencedor se definirá mediante una tanda de penales, con un sistema de puntuación diseñado para recompensar tanto las victorias en tiempo reglamentario como las obtenidas desde los once pasos.

Además del trofeo, los incentivos deportivos serán importantes. Los tres mejores equipos de la Leagues Cup 2026 obtendrán un lugar en la Concacaf Champions Cup 2027, mientras que el campeón clasificará directamente a los octavos de final del máximo torneo de clubes de la región.

Con un formato renovado, la Leagues Cup 2026 promete convertirse nuevamente en uno de los torneos más atractivos del fútbol de Norteamérica y en una vitrina para varias de las principales figuras del continente, por lo que en este enlace te decimos en dónde puedes seguir toda la actividad de esta competencia..