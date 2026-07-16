Jueves: Probabilidad media de lluvia en la Angelópolis 

María Tenahua
Para este jueves 16 de julio se pronostica probabilidad media de lluvia y acumulación estimada de cinco milímetros, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional.
Además, una temperatura de 26 grados centígrados como máxima, 13 mínima, vientos, y calidad del aire buena.
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