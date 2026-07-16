Sheinbaum abre la puerta a que la FGR investigue a Gertz Manero por el caso de “El Jando”

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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la instancia encargada de determinar si el exfiscal Alejandro Gertz Manero tuvo alguna responsabilidad en la entrega de Mauro Alberto “N”, alias “El Jando”, al gobierno de Estados Unidos, luego de que se revelara que el piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada fue enviado a ese país antes de que las autoridades mexicanas confirmaran plenamente su identidad.

Durante la conferencia matutina de este jueves 16 de julio de 2026, la mandataria fue cuestionada sobre las posibles omisiones cometidas durante la gestión de Gertz Manero y si existía alguna responsabilidad por haber permitido la entrega de “El Jando”, quien posteriormente fue identificado como el piloto de la aeronave en la que viajaron “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López hacia Estados Unidos en julio de 2024.

“Pues tiene que revisarlo la fiscal. La fiscalía ayer dio lo que ocurrió, tal cual ocurrió. Y si hay alguna responsabilidad, pues tiene que determinarlo la propia fiscalía”, respondió Sheinbaum.

Sheinbaum evita prejuzgar a Gertz

La presidenta evitó emitir un juicio sobre la actuación del exfiscal y reiteró que corresponde exclusivamente a la FGR revisar el expediente, valorar las actuaciones realizadas durante la investigación y, en caso de encontrar irregularidades, establecer las responsabilidades conforme a derecho.

Las declaraciones llegan un día después de que la Fiscalía reconociera públicamente que “El Jando” permaneció detenido en México durante seis meses sin que se confirmara que era el piloto que trasladó a “El Mayo” Zambada, pese a que posteriormente se encontraron coincidencias en huellas dactilares, registros de voz y otros elementos periciales.

Responde a críticas por la estrategia del caso “El Mayo”

En la conferencia también se le preguntó a Sheinbaum si este tipo de fallas afectan la estrategia de su gobierno, especialmente porque la administración federal ha sostenido que el caso de Ismael Zambada representa un asunto de defensa de la soberanía nacional.

Al respecto, la mandataria insistió en que la investigación corresponde a la Fiscalía y recordó que, según la información presentada por esa institución, el detenido negó pertenecer a algún grupo delictivo cuando fue interrogado.

“Bueno, ayer mencionó la fiscalía que esta persona fue interrogada dentro del marco jurídico. Esta persona dijo no pertenecer a ningún grupo delictivo, de acuerdo con lo que dice la fiscalía, y están todas las grabaciones y todo lo que tenga que hacerse, incluso poder en su caso ir a conocer una nueva declaración”…

“Hay esa posibilidad en los Estados Unidos. Pero quien debe determinar si hay algún problema relacionado con la investigación que se está haciendo, pues es la fiscalía”, señaló la presidenta.

La FGR tendrá la última palabra

Con estas declaraciones, Sheinbaum dejó claro que será la propia Fiscalía General de la República la que determine si existieron errores u omisiones durante la administración de Alejandro Gertz Manero en torno al caso de “El Jando”, cuya entrega a Estados Unidos ha reavivado las críticas sobre el manejo de la investigación relacionada con el traslado de “El Mayo” Zambada y las posibles responsabilidades de funcionarios mexicanos.