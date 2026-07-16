¿Por qué odiar a Messi?

Staff/RG

¿Por qué odiar a un niño que desde pequeño luchó contra un problema de crecimiento? ¿Por qué odiar a alguien que prácticamente nació con un balón en los pies? ¿Por qué señalar a un futbolista que solo soñaba con jugar en las calles de Rosario y disfrutar del deporte que amaba?

Muchos dicen que a Messi le regalaron todo. Pero basta con conocer su historia para entender que nada fue un regalo. El FC Barcelona apostó por él cuando pocos lo habrían hecho, pagó su tratamiento hormonal y creyó en un niño que apenas levantaba la cabeza del resto. Aquella apuesta terminó convirtiéndose en la mejor decisión de la historia del futbol.

Entonces me pregunto: ¿cuándo nació realmente el odio hacia Messi?

La respuesta parece sencilla. Empezó cuando cada rival que tenía enfrente terminaba siendo superado por él. Desde su debut con el Barcelona, el 16 de octubre de 2004 frente al Espanyol, se veía que aquel “enano” tenía algo distinto. Lo que nadie imaginó era que ese pequeño argentino terminaría convirtiéndose en el mejor futbolista que ha visto este deporte.

A Messi le han llamado “el hijo de la FIFA”. Le inventaron todo tipo de argumentos para minimizar su carrera. Pero la realidad siempre termina imponiéndose sobre cualquier discurso. Durante más de dos décadas ha demostrado por qué es el referente de una generación y, para muchos, el mejor jugador de todos los tiempos.

También fue criticado por perder finales. Pero, ¿cómo se construyen las leyendas si no es aprendiendo a levantarse de las derrotas? Cayó con el Barcelona antes de conquistar las últimas cuatro Champions League del club. Perdió dos finales consecutivas de Copa América y una final del Mundial con Argentina. Incluso renunció a la selección en un momento de frustración. Sin embargo, regresó para conquistar dos Copas América, una Finalissima, una Copa del Mundo y volver a llevar a Argentina a otra final mundialista. Porque los grandes no son los que nunca caen; son los que siempre encuentran la manera de levantarse.

Lo llaman “La Pulga”, pero terminó siendo un gigante. Mientras algunos buscaban defectos, él seguía rompiendo récord tras récord. Marcó 91 goles en un solo año natural, una cifra que nadie ha podido igualar. Es el máximo ganador de Balones de Oro, el futbolista con más títulos oficiales en la historia y uno de los máximos asistentes que ha visto este deporte.

Y cuando parecía que ya no quedaba nada por demostrar, llegó el Mundial para volver a escribir su nombre con letras de oro. Es el jugador con más partidos disputados en la historia de las Copas del Mundo, el que más minutos ha jugado, el único que ha dado asistencias en cinco Mundiales distintos y el único futbolista que ha marcado en fase de grupos, dieciseisavos, octavos, cuartos de final, semifinal y final de una misma Copa del Mundo. Además, suma dos Balones de Oro del Mundial, más que cualquier otro jugador, y es el máximo asistidor en la historia del torneo. Tras el Mundial de 2026 también se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo y alcanzó una segunda final consecutiva con Argentina.

Entonces vuelvo a hacer la misma pregunta.

¿De verdad todo se lo regalaron? ¿De verdad es “el hijo de la FIFA”? ¿O simplemente estamos hablando de un futbolista que dedicó toda su vida a ser el mejor y cuya grandeza incomoda a quienes nunca aceptarán verla?

Messi hizo que lo extraordinario pareciera sencillo. Cada crítica terminó respondiéndola en la cancha. Cada duda la convirtió en un récord. Cada derrota la transformó en un motivo para volver más fuerte.

No importa el país del que seas, el club al que apoyes o si prefieres a otro futbolista. El debate siempre existirá. Pero los números, los títulos y la historia permanecerán para siempre.

Porque hay jugadores que ganan partidos. Hay otros que ganan títulos. Y luego está Lionel Messi: un futbolista que cambió la historia del deporte más grande del planeta.