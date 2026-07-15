Un muerto y dos lesionados dejó accidente de camión pesado en Xicotepec

Sadit González
Saldo de un muerto y dos lesionados dejó aparatoso accidente de camión pesado en Xicotepec de Juárez.
Este percance ocurrió durante la madrugada de este miércoles sobre la carretera federal Pachuca – Tuxpan, sobre el km 142, aproximadamente entre el paraje conocido como la herradura y la población de Villa Ávila Camacho (La Ceiba).
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