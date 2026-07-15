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En plena calle encontraron el cadáver de un hombre en Tehuacán

By Roberto Desachy / 15 julio, 2026

Desde Puebla

Un hombre en aparente situación de calle fue localizado muerto en calles de Tehuacán.

Hubo fuerte movilización de servicios de emergencia sobre la esquina de Enrique Mont Solórzano y 24 Sur.

Hasta el momento, la persona permanece no identificada.

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