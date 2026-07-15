Sigue la búsqueda del motociclista que cayó al canal de Valsequillo el domingo pasado

Desde Puebla

Intensifican búsqueda de motociclista que cayó a canal de Valsequillo.

Intensifican búsqueda del cuerpo del motociclista que cayó al canal principal de Valsequillo el pasado domingo 12 de julio de 2026, en inmediaciones del municipio de Tecali de Herrera.

En el operativo participan Bomberos Asociación Civil de Tecamachalco, personal de Protección Civil del estado y municipal, quienes recorren el cauce y zonas de difícil acceso, con el propósito de ubicar a la víctima.