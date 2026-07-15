Luis de la Fuente ya tiene un rival “preferido” para la final del Mundial

• El técnico de España reconoció que le haría ilusión enfrentar a la Albiceleste por su amistad con Lionel Scaloni

Leonardo Guzmán Hernández

España ya espera rival para la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, aunque Luis de la Fuente aseguró que cualquiera de los dos semifinalistas representará un enorme desafío, admitió que le haría especial ilusión medirse a Argentina por la relación que mantiene con Lionel Scaloni.

Tras eliminar a Francia y asegurar el boleto al partido por el título, el estratega español habló en conferencia de prensa sobre la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra. “Hemos llegado a semifinales las cuatro mejores selecciones del ranking FIFA por primera vez en la historia, eso demuestra el potencial futbolístico que hay en este Mundial. No estamos para preferencias, nos da lo mismo. Obviamente me hace ilusión jugar contra Argentina por la amistad que tengo con Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial de Inglaterra; también sería un rival durísimo. Esperamos a ambas con los brazos abiertos”, declaró el seleccionador de La Roja.

Las palabras de De la Fuente no tardaron en encontrar respuesta. Lionel Scaloni, técnico de la Albiceleste, respondió con humor al ser cuestionado sobre su colega español.

“Ya veremos qué pasa. ¿Lo voy a llamar? Según cómo salgamos, lo llamo. Si ganamos, no.

Si perdemos, intentaré darle una mano. Ojalá que no haya que llamarlo hasta después de la final”, comentó entre risas.

Con España ya instalada en la final, todas las miradas están puestas en el choque entre Argentina e Inglaterra, del que saldrá el rival de La Roja en la lucha por levantar la Copa del Mundo 2026.