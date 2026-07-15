Encuentran cadáver del motociclista que cayó en Valsequillo

Sadit González

Luego de intensa búsqueda, localizaron el cadáver de motociclista, Emilio N, quien cayó al canal de Valsequillo en Tecali de Herrera.

El cuerpo fue rescatado en Tecamachalco.

El occiso habría caído al canal principal de Valsequillo el pasado domingo 12 de julio de 2026, en inmediaciones de Tecali de Herrera.

El rescate se realizó a un costado del Libramiento Santa Rosa.