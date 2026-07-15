Detenidos en Atlixco tras disparar una escopeta

Desde Puebla

La reacción inmediata de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Atlixco permitió la detención de dos hombres que portaban un arma de fuego sin la licencia correspondiente en la junta auxiliar de San Miguel Ayala.

Tras recibir un reporte ciudadano sobre detonaciones de arma de fuego, los policías acudieron al lugar, donde localizaron a dos personas junto a una escopeta.

Al no acreditar el permiso legal para la portación de arma, ambos fueron detenidos y el arma asegurada conforme a los protocolos establecidos.

Los detenidos Raúl “N”. y Christian “N”., quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad competente para dar seguimiento a las investigaciones por este delito de carácter federal.